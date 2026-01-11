Keltepe Kayak Merkezi'nde Yoğun Hafta Sonu

Karabük'te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kente 23, Ankara'ya 263 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkeze gelenler, karın tadını çıkardı. Amatör ve profesyonel pistlerde kayak yapanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında merkeze gelen Zonguldak'ta görev yapan basın mensupları, pistleri deneyimleyedi.

Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Bahaddin Arı, AA muhabirine, etkinlik çerçevesinde tüm üyeler ve aileleriyle merkeze geldiklerini söyledi.

Arı, "Güzel bir ortam. Buranın sosyal alan ve turizm anlamında kazandırılması açısından, biz de basın olarak olumlu olur diye düşündük. Eşlerimiz ve çocuklarımızla bir dayanışma yapıyoruz." dedi.

Gazeteci Arife Güleryüz, bölgeye böyle bir yerin kazandırılmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gazeteci Gürkay Gündoğan da merkezin Batı Karadeniz'in en önemli kış turizm duraklarından biri haline geldiğini belirterek, "Burada gerçekten devlet bütün imkanları seferber etmiş. Bu bölgeye Zonguldak, Bartın, Karabük hatta İstanbul ve Ankara'dan da vatandaşlar gelip kış turizminin keyfini çıkarıyorlar. Teleferiği, amatör ve profesyonel pistleriyle her yaşa hitap eden bir merkez olmuş." ifadelerini kullandı.

Merkezde babasıyla vakit geçiren Rüzgar Gündoğan ise "Çok eğlenceli. Burada kayma yerleri var, salıncaklarla gezebiliyoruz. Burası çok güzel." diye konuştu.