Keltepe Kayak Merkezi Tatilci Akınına Uğradı

Karabük'e 23 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi Keltepe'de, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kayak merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Sömestr tatili nedeniyle kayak merkezine gidenler, karla kaplı alanlarda kayak yapmanın keyfini çıkardı. 2 bin rakımlı kayak merkezinde, sömestr tatili boyunca yoğunluk bekleniyor.
