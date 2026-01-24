Kemaliye'de Taş Yolu'na Çığ Düştü - Son Dakika
Kemaliye'de Taş Yolu'na Çığ Düştü

24.01.2026 16:17
Kemaliye'deki Taş Yolu'na çığ düştü, güvenlik önlemleri alındı, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen Taş Yolu'na çığ düştü.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçedeki tarihi Taş Yolu'na çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yol güvenliği sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın söz konusu güzergahı kullanmamaları, yetkililerden yapılacak resmi açıklamaları takip etmeleri önemle rica olunur. Can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız devam etmekte olup gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

