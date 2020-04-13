Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika Spor

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

14 dakika önce

Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması, System.String[]

Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Almanya Futbol Federasyonu'nun futbola başlama tarihi olarak Mayıs ayının ortalarını düşündüğünü ifade eden Kenan Koçak, "Almanya Futbol Federasyonu, koronavirüs ortaya çıkıp, ligleri erteledikten sonra maçların başlangıç tarihini Nisan ayının başı olarak vermişti. Fakat bu hastalığın ilerlemesinden dolayı tekrar ertelemek zorunda kadılar. Son olarak Mayıs ayının ortası olarak düşünüyorlar. Sonuçta bu kararı verecek son yer federasyon değil. Almanya devleti ve sağlık bakanlığı. Almanya sağlık bakanlığının vereceği kararlara uymak zorundayız. Mayıs'ın başında ya da ortasında olur mu olmaz mı, bunu önümüzdeki günlerde ortaya çıkan vaka sayıları belirleyecek. Biz de beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA BİR BELİRSİZLİK VAR"

Şu anda bir belirsizlik olduğunu ve Almanya devletinin yapacağı takipler sonunda liglerin devamıyla ilgili kararın alınacağını söyleyen Koçak, "Sayılar artıyor, duruyor, geri gidiyor. Şu an bir belirsizlik var. Fakat Alman devleti ve burada yaşayan insanlar son derece büyük bir disiplinle yaşama ayak uyduruyorlar. Bunun sonucunda nihai kararı devlet ve sağlık bakanlığı verecek. Onun için hastalık ne kadar yayıldı, ne kadar tehlike var onu takip ediyorlar. Onun sonucunda da bize kararlarını ileteceklerdir" diye konuştu.

"4'ER KİŞİYLE, GRUPLAR HALİNDE ANTRENMAN YAPIYORUZ"

Geçtiğimiz hafta antrenmanlara gruplar halinde başladığını belirten 39 yaşındaki teknik adam, "Biz de geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren belirli tedbirler, önlemler altında toplandık. Ancak takım halinde toplanmadık. Takımı gruplara bölmek zorunda kaldık. Çünkü, sağlık bakanlığının aldığı tedbirler neticesinde federasyonun bize verdiği kurala göre sadece 4 kişi antrenman yapabiliyoruz. 4 kişi ve arada 2 metre mesafe oluyor. Onun için de takımı gruplara bölüp, sahaları, duşları, odaları ayırıp idmanlara başladık" şeklinde konuştu.

"VİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCULARIMIZ DURUMU HEMEN ATLATTILAR"

Futbol dünyasında koronavirüs vakasının ilk olarak kendi takımlarında görülmesiyle ilgili de konuşan Kenan Koçak, "Zor bir sene. Herkes için bir ilkti. Bütün insanlık için bir ilkti bu durum. Futbolcular hemen 14 günlük karantina altında girdi. Biz futbolcularımıza idman programı, medya, dijital her türlü katkıyı sağladık. Elimizden geldiği kadar 2 hafta destek olduk. Planlar, projeler verdik. Koronavirüse yakalanan futbolcularımız hemen bu durumu atlattılar çok şükür. Hemen sağlığına kavuştular. Şu anda takımda herhangi bir sorun, sıkıntımız yok" dedi.

"FUTBOL SEYİRCİSİZ TAT VERMİYOR"

Futbolda en önemli parçalardan birinin taraftar olduğunun altını çizen Kenan Koçak, şu ifadeleri kullandı:

"Futbol seyircisiz tat vermiyor. Onlar futbolun bir parçası. Onlarla güzel. Onlar olmadan olmaz. Ancak bu özel bir durum. Yaşanan ilkler var. En önemli soru burada, sağlık bakanlığının vereceği kararlar. Biz tabii ki futbol adamları olarak seyirciyi yanımızda isteriz. Fakat şu anda genel olarak birlik ve beraberliğimizi düşünmek zorundayız. Kararları sağlık bakanlığı alacak ve biz de futbol insanları olarak bu kararlara uymak zorundayız. İnsan sağlığı her şeyin önünde. Hiçbir kupa, hiçbir galibiyet, hiçbir şampiyonluk insan sağlığından önemli değildir. Bizler için insan hayatı ve yaşamı önce gelir. Futbol camiası da alınan kararlara uymak zorundadır."

"UFAK GRUPLAR HALİNDE TOPLANDIK"

Antrenmanlar öncesinde duşların, soyunma odalarının ayırdıklarını ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

"Kararları sağlık bakanlığı veriyor. Biz de ufak gruplar olarak toplandık. 4 futbolcu ile saha yarı sahada ya da saha parsellenmiş şekilde çalışıyoruz. Tesislere yayıyoruz. Futbolcular arasında 2 metre mesafe var. Ayrı duş, soyunma odası. İdmana gelinmesi sonrasında hemen eve gidilmesi. Bakanlık tarafından verilen bir önlem kataloğu var. Biz de buna harfiyen uymak zorundayız."

"AYNI HEDEFLERE YÜRÜYEBİLECEĞİMİZE İNANDIĞIMIZ BİR PROJE OLURSA, OTURUR HER ŞEYİ PROFESYONELCE KONUŞURUZ"

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmak isteyip istemediği sorulan Koçak, şu cevabı verdi:

"Bizler profesyoneliz. Ne dersek yanlış olur. Şükürler olsun ki Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Durumumuz şu anda sağlamlaştı. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, hangi konsept, hangi vizyon uyar, hedefimizle bağdaşabilir, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan ve proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz."

"SADECE FUTBOLU DEĞİL, BÜTÜN DÜNYAYI ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Salgının ardından bütün dünyanın olacağı gibi futbolun da ekonomik olarak etkileneceğini belirten Koçak, "Futbol, bu işten sonra nasıl etkilenir, nasıl bir sistem olur şu anda bunun cevabını kimse veremez. Dünya çapında ekonomi büyük bir hasar görecek gibi. Onun için de futbol da bu konudan etkilenebilir. Ancak tam olarak nasıl etkilenir, nasıl olur onu önümüzdeki günlerde, aylarda göreceğiz. Benim böyle bir soruya cevap vermem doğru olmaz. Kesin cevap vermem yanlış olur. Fakat göründüğü gibi sadece futbolu değil, bütün dünyayı zor günler bekliyor gibi. Bunu salgını atlattıktan sonra hep birlikte göreceğiz. Bir gerçek var ki hepimiz ekonomik olarak başka bir serüvene kendimizi hazırlamalıyız. Fakat tam olarak nasıl bir sonuç olur, bunu uzmanlar cevaplayabilir" ifadelerini kullandı.

"İYİ NİYETLE, BÜYÜK SABIRLA EVDE KAL TÜRKİYE"

Son olarak Türkiye'yi sabırla evde kalmaya davet eden Koçak, "Genel olarak herkes egosunu bir kenara bırakıp, birlik beraberliği düşünmek zorunda. Ancak birlik, beraberlik olunca bu tür bir salgını yenebiliriz. Türkiye'deki annelerime, babalarıma, ağabeylerime, kardeşlerime hepsine söyleyebileceğim tek şey var. Devletin, sağlık bakanlığının verdiği kararlar uyalım. Disiplinli bir şekilde yaşayalım. Hep beraber bu salgını yenebiliriz. Ancak herkes kendi sorumluluğunu bilmek zorunda. Herkes kendi sorumluluğunu bildiği taktirde bu salgını atlatabiliriz. İyi niyetle, büyük sabırla evde kal Türkiye. İnşallah bu günleri de hep beraber atlatırız" şeklinde konuştu.

Kenan Koçak, Futbol, Koçak, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:22 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
"İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, abonelerinden özür diledi Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah         
12:18
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek         
12:11
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti         
12:05
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi         
11:58
Dev petrol arama platformu Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor         
11:55
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü         
11:44
Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın ikinci kez anne oldu Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın ikinci kez anne oldu         
11:44
Fatih Terim'in bugün yapılacak koronavirüs testi negatif çıkarsa, evdeki izolasyonu sona erecek Fatih Terim'in bugün yapılacak koronavirüs testi negatif çıkarsa, evdeki izolasyonu sona erecek         
11:28
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi         
11:28
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek         
11:24
BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi         
11:23
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor 25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor         
11:15
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim         
11:07
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:02
Lautaro Martínez'in model sevgilisi Agustina Gandolfo, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti Lautaro Martínez'in model sevgilisi Agustina Gandolfo, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti         
10:59
Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı         
10:57
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak         
10:47
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu         
10:42
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak         
10:34
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı         
10:31
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı         
10:21
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti         
10:20
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı         
10:20
"İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, abonelerinden özür diledi         
10:10
Alvaro Morata'dan takipçisinin Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten         
10:07
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı         
10:04
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu         
10:01
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi         
09:57
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum         
09:52
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 12:36:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]