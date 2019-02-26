Kendini İnsan Gibi Hissetmediğini Söyleyen Robot Sophia
1 saat önce
Dünyada ilk kez bir ülkenin vatandaşlığını alan robot Sophia Barselona'daki Mobil Dünya Kongre'sinde tanıştığı kişileri büyüledi.
Dünyada ilk kez bir ülkenin vatandaşlığını alan robot Sophia Barselona
'daki Mobil Dünya Kongre'sinde tanıştığı kişileri büyüledi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:13
Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum
Maltepe Belediyesinin Borçları Nedeniyle 3 Mahalle İcralık Oldu
Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı
Yollarının Uzun Süredir Yapılmadığı Söyleyen Vatandaşlar, Seçim Çalışması Yapılmasını Yasakladı