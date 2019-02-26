Son Dakika Haberleri: Kendini İnsan Gibi Hissetmediğini Söyleyen Robot Sophia

Kendini İnsan Gibi Hissetmediğini Söyleyen Robot Sophia

1 saat önce

Dünyada ilk kez bir ülkenin vatandaşlığını alan robot Sophia Barselona'daki Mobil Dünya Kongre'sinde tanıştığı kişileri büyüledi.

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Dünyada ilk kez bir ülkenin vatandaşlığını alan robot Sophia Barselona'daki Mobil Dünya Kongre'sinde tanıştığı kişileri büyüledi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:13 

Barselona, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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