Kenevirleri yakarken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Kenevirleri yakarken suçüstü yakalandılar

05.05.2022 11:08
Kenevirleri yakarken suçüstü yakalandılar

Adana'da 2 kişi, orman arazisinde yetiştirdikleri kenevir bitkilerini yakmak isterken suçüstü yakalandı.

Adana'da 2 kişi, orman arazisinde yetiştirdikleri kenevir bitkilerini yakmak isterken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Akpınar Mahallesinde 2 şahsın orman arazisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Ekim yapılan alana gelen şahıslar kenevir bitkilerini yakmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramada 2 kilo 80 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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İl Jandarma Komutanlığı, Adana Yüregir, Kenevir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kenevirleri yakarken suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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