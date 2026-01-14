Kennedy'den Trump'ın Beslenme Alışkanlıklarına Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Kennedy'den Trump'ın Beslenme Alışkanlıklarına Eleştiri

Kennedy\'den Trump\'ın Beslenme Alışkanlıklarına Eleştiri
14.01.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kennedy, Trump'ın kötü beslenme alışkanlıklarını eleştirerek sağlık durumuna dikkat çekti.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., ABD Başkanı Donald Trump'ın beslenme alışkanlıklarına değinerek, "Bütün gün kendini zehirle dolduruyor. Bu beslenme düzeniyle nasıl hayatta kaldığını gerçekten anlamıyorum" dedi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., katıldığı bir podcast programında ABD Başkanı Donald Trump'ın beslenme alışkanlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'ın seyahatlerde yediği yiyeceklerin 'gerçekten kötü' olduğunu vurgulayan Kennedy, Trump'ın su içmediğini, bunun yerine sürekli diyet kola tükettiğini söyledi. Kennedy, "Yediği şeyler sadece zehir. Bütün gün kendini zehirle pompalıyor. Bu biyolojik şartlarda ve bu beslenme tarzıyla nasıl hayatta kaldığını gerçekten bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sadece seyahat ederken bu tarz beslendiğini belirten Kennedy, "Büyük fast-food zincirlerinin gıdalarına güveniyor çünkü yoldayken zehirlenmek veya hasta olmak istemiyor" diye konuştu. Kennedy ayrıca, seyahatler dışında Trump'ın aslında genellikle 'oldukça iyi yemekler yediğini' de ekledi.

Kennedy, beslenme konusundaki bu karamsar tablonun aksine Trump'ın fiziksel dayanıklılığını ise övdü. Kennedy, Trump'ın 'bir ilahın bünyesine' sahip olduğunu ima ederek, "İnanılmaz bir sağlığı var. Dr. Mehmet Öz bana tıbbi kayıtlarına baktığını ve Başkan'ın 70 yaşın üzerindeki herhangi bir bireyde gördüğü en yüksek testosteron seviyesine sahip olduğunu söyledi. Başkan'ın bu sözlerimi tekrarlamamdan mutlu olacağını biliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kennedy'den Trump'ın Beslenme Alışkanlıklarına Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:30:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kennedy'den Trump'ın Beslenme Alışkanlıklarına Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.