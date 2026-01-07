İzmir'de yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşların şikayetleri artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Görüntülerde bir kadın, kesintilere sert ifadelerle tepki gösterdi.
Su kesintileri yüzünden zor durumda kaldığını dile getiren vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne giderek sesini duyurmak istediğini söyledi. Yaşadığı öfkeyi ve çaresizliği dile getiren kadın "İzmir belediyesinin önüne gidip çırılçıplak soyunmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Kadın, belediyenin hizmet önceliklerini eleştirerek su sorununun kalıcı şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı. "Heykeller yapılacağına su arıtma alın" ifadelerini kullanan vatandaşın sözleri, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Son Dakika › Yaşam › Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (15)