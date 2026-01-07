Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum - Son Dakika
Yaşam

Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum

07.01.2026 16:11  Güncelleme: 16:14
İzmir'de yaşanan su kesintileri tepkilere neden olurken bir vatandaşın belediyeye yönelik sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İzmir'de yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşların şikayetleri artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Görüntülerde bir kadın, kesintilere sert ifadelerle tepki gösterdi.

"ÇIRILIPLAK SOYUNMAK İSTİYORUM"

Su kesintileri yüzünden zor durumda kaldığını dile getiren vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne giderek sesini duyurmak istediğini söyledi. Yaşadığı öfkeyi ve çaresizliği dile getiren kadın "İzmir belediyesinin önüne gidip çırılçıplak soyunmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"HEYKELLER YAPILACAĞINA..."

Kadın, belediyenin hizmet önceliklerini eleştirerek su sorununun kalıcı şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı. "Heykeller yapılacağına su arıtma alın" ifadelerini kullanan vatandaşın sözleri, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

    Yorumlar (15)

  • Camoka99 Camoka99:
    reisi seçin 43 18 Yanıtla
  • 197119752000 197119752000:
    senin maksadın protesto değil kendini reklam yapmak bence 28 28 Yanıtla
  • CANIMINICI CANIMINICI:
    heykel konusunda haklı bi taraflarına soksunlar heykelleri işe yaramaz icraatları milletin faydasına çalışın 47 7 Yanıtla
  • Kara kartal null Kara kartal null:
    neci oldugunu belli etmis 12 21 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Vallahi sakın yapma hemen alırlar seni dmltrlr 5 8 Yanıtla
