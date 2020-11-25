Kepez Belediyesi kadınlara yönelik spor etkinlikleri düzenliyor - Son Dakika

Kepez Belediyesince kadınlara yönelik spor etkinlikleri düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınlar için hayata geçirilen projeyle, Turgut Özal Spor Salonu, Dokumapark ve Adnan Menderes Yüzme Havuzunda salgın tedbirleri kapsamında oluşturulan alanlarda kadınlara step, aerobik ve pilates etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Belediye tarafından isteyenlere ücretsiz diyetisyen desteği de veriliyor.

Etkinlikler, Turgut Özal Spor Salonunda salı ve perşembe 09.00 - 10.00, çarşamba ve cuma 15.00 - 16.00, Dokumapark'ta salı ve perşembe 08.00 - 09.00, çarşamba ve cuma 08.00 - 09.00 saatlerinden düzenleniyor.

Adnan Menderes Yüzme Havuzundaki etkinlik alanında ise salı ve perşembe 10.00 - 11.00, çarşamba ile cuma ise 15.00 - 16.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.