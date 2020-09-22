Kerem'i sırtından bıçaklayan arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da parkta otururken tartıştığı Kerem Arslan'ı (18), sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen arkadaşı Murat Kaçmaz (19) tutuklandı.

Merkeze bağlı Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi'nde 20 Eylül akşamı meydana gelen olayda, parkta oturan Kerem Arslan ile arkadaşı Murat Kaçmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Murat Kaçmaz, yanındaki bıçakla Kerem Arslan'ı sırtından yaraladı. Özel bir araçla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Kerem Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Murat Kaçmaz, jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Murat Kaçmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY SONRASI KAMERADA

Öte yandan, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansımıştı. Tartışmanın yaşandığı parkın karanlık olan yerinden çıkan Kerem Arslan'ın bir süre yürüdükten sonra düştüğü, ardından ayağa kalkıp ilerlemek isterken tekrar yüz üstü düşerek yerde hareketsiz kaldığı anlar görüntülerde yer aldı. Bunun sonrasında Kerem Arslan'ın yanına yaklaşanlar tarafından kaldırılarak, araca bindirildiği görüldü.