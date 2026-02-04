Kerkük'te 2. Türk Dünyası Film Festivali - Son Dakika
Kerkük'te 2. Türk Dünyası Film Festivali

Kerkük\'te 2. Türk Dünyası Film Festivali
04.02.2026 00:17
Kerkük'te Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından düzenlenen festival, Türkmen sanatını tanıtmayı hedefliyor.

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından "2. Türk Dünyası Uluslararası Film Festivali" etkinliği düzenlendi.

Festivale, Türkmen yetkililer, tiyatro sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Festivalin organizatörü ve Genel Sanat Yönetmeni Yavuz Vacit Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri bu festivalle Türkmen sanatının önemli bir alanını tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Osman, Kerkük'te film festivali düzenleyerek Türkmenlerin başta sinema olmak üzere çeşitli sanat dallarını Türk dünyası ve dünyaya tanıtmayı hedeflediğini belirtti.

Film festivalinden sonra bir tiyatro festivali düzenlemeyi planladığını aktaran Osman, bu anlamlı sanatın dünyada ve Türk dünyasında çok güzel icra edildiğini dolaysıyla Irak ve Kerkük'te de bu alanda çalışmalar yapılmasının önemine işaret etti.

Festivale en çok çocukların ilgi duymasının kendilerini çok sevindirdiğini bildiren Osman, bu tür çalışmalarla Irak geneli ve Kerkük'te Türkçe'ye olan ilgiyi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

İmkanlar ksıtlı olmasına rağmen bu tür çalışmalar yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Osman, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Türkmen Kardeşlik Ocağı'na teşekkür etti.

Festivale katılan Ritaç Gassan, izledikleri filimlerin çok etkileyici olduğunu, bu tür etkinliklerin yılda bir kez değil daha sık gerçekleştirilmesini temenni etti.

Festivale Musul'dan katılan Erin Türkmen, çok anlamlı ve güzel vakit geçirdiklerini ve bu güzel etkinliği gerçekleştiren Türkmen Kardeşlik Ocağı yönticilerine teşekkür etti.

Kerkük'te böyle bir kültürel etkinliğin yapılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Meryem Tercüman da, bu tür etkinliklerin çocuk, genç ve yetişkinler için adeta bir kültürel rehabilitasyon biçimi olduğunu belirtti.

Festivalde, Irak, Türkiye ve Almanya'dan filmlere yer verildi.

Kaynak: AA

Film Festivali, Festival, Kerkük, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Kerkük'te 2. Türk Dünyası Film Festivali

SON DAKİKA: Kerkük'te 2. Türk Dünyası Film Festivali - Son Dakika
