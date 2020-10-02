Keşan'da cipin çarptığı at telef oldu - Son Dakika

Keşan ilçesinde cipin çarptığı at telef oldu.
Keşan'dan Gelibolu istikametine giden H.G. idaresindeki 16 NDM 03 plakalı cip, aniden önüne çıkan başıboş ata çarptı.
Kaza sonucu at telef oldu, cipte hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, atın kepçeyle, aracın da çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:31 - Kaynak: AA
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