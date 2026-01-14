KESK, Artvin'de İş Bıraktı - Son Dakika
KESK, Artvin'de İş Bıraktı

14.01.2026 16:20
Artvin'de KESK'e bağlı sendikalar, adil ücret talebi için iş bıraktı ve basın açıklaması yaptı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendikalar, Artvin'de de iş bıraktı. Hopa Parkı'nda toplanan sendika üyeleri, "Bu ücretlerle geçinemiyoruz. İnsanca yaşam ve adil ücret talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendikalar, taleplerini dile getirmek amacıyla Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yaptı.

Hopa Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda emekçi, demokratik kitle örgütü temsilcisi ve yurttaş katıldı. Basın açıklamasını, KESK adına Hopa Eğitim-Sen temsilcisi Zeliha Topaloğlu okudu.

Topaloğlu açıklamasında, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, maaş artışlarının gerçek enflasyonun çok altında kaldığını ifade ederek, "Yıllardır 'geçinemiyoruz' diye haykırıyoruz. Ancak ülkeyi yönetenler bu haykırışa kulak tıkıyorlar. Duymazdan geliyorlar. Geçinemiyoruz" dedi.

KESK'in taleplerini sıralayan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Bir avuç azınlığın lehine olan bu tabloyu biz yaratmadık. Biz kapıkulu değiliz. Biz kamu emekçisiyiz!.Tüm baskılara karşı emeğimizin ve irademizin değersizleştirilmesine dur demenin zamanıdır. İşte bunun için; maaşlarımızda hemen şimdi, Ocak ayından itibaren ek yüzde 20 artış yapılmasını istiyoruz. 2023 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilen ilave seyyanen ödeneğin taban maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz. Verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge ve ilave seyyanen ödenek tutarının mevcut emekli aylıklarına eklenmesini, mülakatın kaldırılmasını istiyoruz. Haziran ayına kadar, 4688 sayılı yasa başta olmak üzere mevcut mevzuatın Grevli Toplu Pazarlık hakkımızın önündeki engellerin kaldırılması ve evrensel sendikal normlarla uyumlu hale getirilmesini istiyoruz. En geç Haziran ayı sonunda gerçek bir toplu pazarlık masası kurulmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

