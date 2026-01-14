KESK'ten Ek Zam Talepleri İçin Eylem - Son Dakika
KESK'ten Ek Zam Talepleri İçin Eylem

KESK'ten Ek Zam Talepleri İçin Eylem
14.01.2026 15:09
KESK üyeleri, ek zam talepleri için Bakanlık önünde toplandı ve iş bıraktı, taleplerini iletti.

KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, ek zam talepleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

KESK'in çağrısı ile konfederasyona bağlı sendikalar, ek zam talebiyle yurt genelinde iş bıraktı. Ankara'da Milli Kütüphane önünde toplanan KESK üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürüdü. Yürüyüş esnasında, 'Sefalete teslim olmayacağız, ek zam hemen şimdi' pankartı açılırken 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz', 'İnsanca bir yaşam istiyoruz' sloganları atıldı. Açıklamaya gençlik örgütleri, meslek odaları, siyasi parti ve örgütler katılım sağladı. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, kamu emekçilerinin 2026 yılına bin TL seyyanen artış dahil ortalama yüzde 12,5 maaş zammı ile girdiğini belirterek, yapılan artışların yaşam maliyeti karşısında yetersiz kaldığını söyledi.

'MÜLAKATIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Koçak, ocak ayından itibaren maaşlara ek yüzde 20 artış istediklerini belirterek, "2023 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilen ilave seyyanen ödeneğin taban maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz. Verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge, ilave seyyanen ödenek tutarının mevcut emekli aylıklarına eklenmesini, mülakatın kaldırılmasını istiyoruz. Haziran ayına kadar 4688 sayılı Yasa başta olmak üzere mevcut mevzuatın, grevli toplu pazarlık hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını temel alan bir noktadan, evrensel sendikal normlarla uyumlu hale getirilmesini istiyoruz. En geç haziran ayı sonunda gerçek bir toplu pazarlık masası kurulmasını istiyoruz. En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, kira, kreş ve yol desteği istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi

SON DAKİKA: KESK'ten Ek Zam Talepleri İçin Eylem - Son Dakika
