KESK'ten Kartalkaya Yangını İçin Etkin Soruşturma Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KESK'ten Kartalkaya Yangını İçin Etkin Soruşturma Talebi

20.01.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KESK, Kartalkaya yangını için bağımsız soruşturma çağrısı yaptı, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), "Kartalkaya yangınına ilişkin bağımsız ve etkin bir soruşturma başlatılmalı, siyasi makamlar dahil olmak üzere tüm sorumlular, yargı önüne çıkarılmalı, turizm tesislerinde denetimler göstermelik olmaktan çıkarılmalı, kamusal ve şeffaf hale getirilmeli ve insan hayatını öncelemeyen bu yönetim anlayışı terk edilmelidir. Bu vesileyle Kartalkaya'da yitirdiğimiz 78 canı saygıyla anıyor; yakınlarına bir kez daha baş sağlığı ve sabır diliyoruz." açıklamasını yaptı.

KESK, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının birinci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Ocak 2025'te Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 insan hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Aradan bir yıl geçti. Acımız dinmedi, öfkemiz azalmadı, sorularımız yanıtsız kaldı.  Liyakatsizliğin, kadrolaşmanın, kamu hizmetlerinin piyasaya teslim edilmesinin sonuçları karşımıza iş cinayetlerinde, depremlerde, madenlerde ve yangınlarda onlarca insanımızın yaşamdan koparılması olarak çıkmaktadır. Kartalkaya'daki yangın; diğer benzer iş cinayetlerinde olduğu gibi denetimsizliğin, rant uğruna insan hayatını hiçe sayan yönetim anlayışının, özelleştirmenin, sorumluluktan kaçan siyasal iktidarın ve cezasızlık politikasının doğrudan sonucudur.

Mevzuata uygun yangın önleme sistemlerinin çalışıp çalışmadığı denetlenmemesi, personelin acil durumlara dair yeterli eğitiminin olmaması, turizm tesislerinde insan hayatı değil 'müşteri memnuniyeti' ve 'kar' gerekçelerinin esas alınması maalesef Grand Kartal Otel yangınında katliam gibi bir acı tabloyla sonuçlanmıştır. Aradan geçen bir yıla rağmen etkin, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmemiştir. Sorumlular zinciri en alttan kurulmuş, asıl karar vericilere dokunulmamıştır. Bürokratik ihmaller, siyasal tercihler ve yapısal sorunlar özellikle görünmez kılınmıştır. Aynı zamanda kendisi de Türkiye'nin en büyük turizm sektörü iş insanlarından olan Turizm ve Kültür Bakanı en ufak bir sorumluluk hissetmemiş, istifa etmeyi aklının ucundan bile geçirmemiştir.

"Siyasi makamlar dahil olmak üzere tüm sorumlular yargı önüne çıkarılmalı"

Oysa bu yangın; yalnızca bir işletmenin değil, kamu denetimini etkisizleştiren siyasal anlayışın ürünüydü ve sorumluların aynı gün istifa etmesi, yargı önünde hesap vermesi gerekirdi. Biz kamu emekçileri bu düzeni Soma'dan, Çorlu tren kazasından, İliç'ten ve daha birçok benzer olaylardan iyi tanıyoruz. Yargı sürecini de zamana yayacaklar, göstermelik yargılamalarla asıl suçluların hesap vermesini engelleyecekler ve bu gibi cinayetlere yol açan politikalara devam edecekler. Ancak onlar da bizleri iyi tanıyor; 78 canın hesabı sorulana,bu ülke felaketler ülkesi olmaktan çıkarılana, insan hayatı ranttan üstün tutulana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) olarak buradan bir kez daha söylüyoruz: Kartalkaya yangınına ilişkin bağımsız ve etkin bir soruşturma başlatılmalı, siyasi makamlar dahil olmak üzere tüm sorumlular, yargı önüne çıkarılmalı, turizm tesislerinde denetimler göstermelik olmaktan çıkarılmalı, kamusal ve şeffaf hale getirilmeli ve insan hayatını öncelemeyen bu yönetim anlayışı terk edilmelidir. Bu vesileyle Kartalkaya'da yitirdiğimiz 78 canı saygıyla anıyor; yakınlarına bir kez daha baş sağlığı ve sabır diliyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kartalkaya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESK'ten Kartalkaya Yangını İçin Etkin Soruşturma Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
Otomobil ağaca ok gibi saplandı 2 kişi hayatını kaybetti Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kral 6. Muhammed, Trump’ın “Barış Kurulu’na katılma davetini kabul etti Kral 6. Muhammed, Trump'ın "Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti
Suriye ordusu, YPG’nin serbest bıraktığı DEAŞ’lı teröristlerden 81’ini yakaladı Suriye ordusu, YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerden 81'ini yakaladı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Bakan Tunç duyurdu O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
22:18
Kırmızı kart gördü Manchester City’nin yıldızı Galatasaray’a karşı yok
Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 22:48:22. #7.11#
SON DAKİKA: KESK'ten Kartalkaya Yangını İçin Etkin Soruşturma Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.