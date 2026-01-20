KESK'ten Kartalkaya Yangını İçin Etkin Soruşturma Talebi

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), "Kartalkaya yangınına ilişkin bağımsız ve etkin bir soruşturma başlatılmalı, siyasi makamlar dahil olmak üzere tüm sorumlular, yargı önüne çıkarılmalı, turizm tesislerinde denetimler göstermelik olmaktan çıkarılmalı, kamusal ve şeffaf hale getirilmeli ve insan hayatını öncelemeyen bu yönetim anlayışı terk edilmelidir. Bu vesileyle Kartalkaya'da yitirdiğimiz 78 canı saygıyla anıyor; yakınlarına bir kez daha baş sağlığı ve sabır diliyoruz." açıklamasını yaptı.

KESK, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının birinci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Ocak 2025'te Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 insan hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Aradan bir yıl geçti. Acımız dinmedi, öfkemiz azalmadı, sorularımız yanıtsız kaldı. Liyakatsizliğin, kadrolaşmanın, kamu hizmetlerinin piyasaya teslim edilmesinin sonuçları karşımıza iş cinayetlerinde, depremlerde, madenlerde ve yangınlarda onlarca insanımızın yaşamdan koparılması olarak çıkmaktadır. Kartalkaya'daki yangın; diğer benzer iş cinayetlerinde olduğu gibi denetimsizliğin, rant uğruna insan hayatını hiçe sayan yönetim anlayışının, özelleştirmenin, sorumluluktan kaçan siyasal iktidarın ve cezasızlık politikasının doğrudan sonucudur.

Mevzuata uygun yangın önleme sistemlerinin çalışıp çalışmadığı denetlenmemesi, personelin acil durumlara dair yeterli eğitiminin olmaması, turizm tesislerinde insan hayatı değil 'müşteri memnuniyeti' ve 'kar' gerekçelerinin esas alınması maalesef Grand Kartal Otel yangınında katliam gibi bir acı tabloyla sonuçlanmıştır. Aradan geçen bir yıla rağmen etkin, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmemiştir. Sorumlular zinciri en alttan kurulmuş, asıl karar vericilere dokunulmamıştır. Bürokratik ihmaller, siyasal tercihler ve yapısal sorunlar özellikle görünmez kılınmıştır. Aynı zamanda kendisi de Türkiye'nin en büyük turizm sektörü iş insanlarından olan Turizm ve Kültür Bakanı en ufak bir sorumluluk hissetmemiş, istifa etmeyi aklının ucundan bile geçirmemiştir.

"Siyasi makamlar dahil olmak üzere tüm sorumlular yargı önüne çıkarılmalı"

Oysa bu yangın; yalnızca bir işletmenin değil, kamu denetimini etkisizleştiren siyasal anlayışın ürünüydü ve sorumluların aynı gün istifa etmesi, yargı önünde hesap vermesi gerekirdi. Biz kamu emekçileri bu düzeni Soma'dan, Çorlu tren kazasından, İliç'ten ve daha birçok benzer olaylardan iyi tanıyoruz. Yargı sürecini de zamana yayacaklar, göstermelik yargılamalarla asıl suçluların hesap vermesini engelleyecekler ve bu gibi cinayetlere yol açan politikalara devam edecekler. Ancak onlar da bizleri iyi tanıyor; 78 canın hesabı sorulana,bu ülke felaketler ülkesi olmaktan çıkarılana, insan hayatı ranttan üstün tutulana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) olarak buradan bir kez daha söylüyoruz: Kartalkaya yangınına ilişkin bağımsız ve etkin bir soruşturma başlatılmalı, siyasi makamlar dahil olmak üzere tüm sorumlular, yargı önüne çıkarılmalı, turizm tesislerinde denetimler göstermelik olmaktan çıkarılmalı, kamusal ve şeffaf hale getirilmeli ve insan hayatını öncelemeyen bu yönetim anlayışı terk edilmelidir. Bu vesileyle Kartalkaya'da yitirdiğimiz 78 canı saygıyla anıyor; yakınlarına bir kez daha baş sağlığı ve sabır diliyoruz."