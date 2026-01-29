Keskin, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Keskin, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

29.01.2026 16:16
Prof. Dr. Fatih Keskin, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında 2025'in dikkat çeken fotoğraflarını oyladı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Keskin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan", "Spor" kategorisinde Harun Özalp'in "Sıralama" fotoğraflarına oy veren Keskin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Gözalan" karelerini oyladı.

Keskin, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını tercih etti.

"Bu fotoğraflar sadece anı değil, geleceğe dair de bir miras gibi"

Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Keskin, "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafların, haber arşivi olmanın yanı sıra tanıklık niteliği taşıdığını ifade etti.

Keskin, "Bu fotoğraflar sadece anı değil, geleceğe dair de bir miras gibi. Fotoğrafın temel objeleri, fotoğrafın konu edildiği bağlam geleceğe dair bir tanıklık yapıyor. Bugünleri unutmamamız, bugün özellikle Gazze'de yaşanan bu acıları, Gazze'de yaşanan bu soykırıma tanıklık etmemiz için üretilmiş eserler." diye konuştu.

Gazze'de gerçekleşen soykırım ve insan hakları ihlallerinin gündemde tutulması gerektiğini belirten Keskin, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye ilişkin çok sayıda uluslararası fotoğraf gördüm. Haber ajanslarından geçen fotoğrafları gördüm ama bu kadar olayı ve acıyı, net şekilde göze, akla ve vicdana seslenebilecek nitelikte çok az fotoğraf gördüm. Kutluyorum bu fotoğrafları çekenleri, acının kendisi o kadar büyük ki estetik kaygı ikinci planda kalıyor ve acıya tanıklık ediyoruz."

Prof. Dr. Keskin, AA Yılın Kareleri seçkisindeki fotoğrafları çok değerli bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır mesleğin gereğiyle uluslararası fotoğrafları, haber fotoğrafçılığını izleyen, değerlendiren biriyim. Ama Anadolu Ajansının değerli muhabirlerinin çektiği bu derecede güzel fotoğrafları bir arada hiç görmediğimi itiraf edeyim. Her yıl görüyorum ki Anadolu Ajansı muhabirleri hem bir yandan çok estetik, göze çok hoş gelen fotoğraflar çekiyorlar ama bir yandan da görsel tarih açısından olağanüstü işler yapıyorlar. Onları tebrik ediyorum."

Oylama, 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

