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Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen "Demokrasi Şöleni" etkinliğinde konuştu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen "Demokrasi Şöleni" etkinliğinde konuştu

23.06.2021 23:27

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran seçimlerinin ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Demokrasi Şenliği" adlı etkinlikte konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran seçimlerinin ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Demokrasi Şenliği" adlı etkinlikte konuştu. Kılıçdaroğlu " İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişlerdi. Bu cümlenin tersi ise, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından 23 Haziran seçimlerinin yıldönümü nedeniyle Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 19.00'da başlayan etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.Şarkıcı Karsu'nun sahne almasının ardında Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı.Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Bir seçim yapıldı. ve sonrasında o seçim iptal edildi. Doğrusu seçimin iptal edileceğini hiç düşünmüyordum. Çünkü en azından hukukun bir kırıntısı kalmıştır. Dolayısıyla iptal edilmez diye düşünüyordum. Seçim iptal edildi, parti meclisimizi topladık. Bazı arkadaşlarımız seçimin boykot edilmesini istedi. 'Hayır' dedim. 'Seçimi boykot etmeyeceğiz. Sandığa hep beraber gideceğiz. Ben bütün İstanbulluların ferasetine güveniyorum. Eğer bu ülkede vatandaşın vicdanına sesleneceksek vatandaş gereğini yapacaktır' dedim. ve vatandaş gereğini yaptı. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişlerdi. Bu cümlenin tersi ise, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" dedi. "iki yılda İstanbul'da yepyeni bir düzen kurmaya başladık. Adalete, liyakate, kent yoksulluğuyla mücadeleye, insana özen ve kente saygı prensibine dayalı olarak kurduğumuz bu yepyeni düzen sayesinde atılım yıllarını başlattık. İstanbul'un kangren olmuş trafik düğümünü çözmek için en büyük atılım ulaşım alanında yapıldı. Bugüne kadar Mahmutbey- Mecidiyeköy Metrosu, Eminönü-Alibeyköy Tramvayı ile Ataköy- İkitelli Olimpiyat Metrosu'nun 3 istasyonluk 2.1 kilometrelik kısmı işletmeye alındı. Raylı sistem yatırımlarına İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü Metrosu ile Hızray projeleri de ekleniyor. Her iki hattın proje çalışmaları bu yıl tamamlanıp ihale süreçleri başlatılacak. İBB, önümüzdeki yıl ise 12 hatta metro inşaatını aynı anda devam ettirilerek, yeni bir dünya rekoruna imza atılacak. Bu hatlar tamamlandığında, İBB'nin işlettiği raylı sistem ağı 360 km'ye çıkacak" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in videolu mesajı izletildi. Etkinlik Erol Evgin'in konseriyle son buldu.


- İstanbul
Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Demokrasi Şöleni etkinliğinde konuştu
Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Demokrasi Şöleni etkinliğinde konuştu
Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Demokrasi Şöleni etkinliğinde konuştu
Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Demokrasi Şöleni etkinliğinde konuştu
Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Demokrasi Şöleni etkinliğinde konuştu
Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Demokrasi Şöleni etkinliğinde konuştu
Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Demokrasi Şöleni etkinliğinde konuştu
Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Demokrasi Şöleni etkinliğinde konuştu
Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Demokrasi Şöleni etkinliğinde konuştu
Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Demokrasi Şöleni etkinliğinde konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen 'Demokrasi Şöleni' etkinliğinde konuştu - Son Dakika


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