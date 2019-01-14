Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn ile Görüştü

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CHP'li Başkan Zafer Atabey, Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu'nun Kendisini Darp Ettiğini Söyledi

Trump'ın Tehdit İçeren Paylaşımına Bir Tepki de CHP'li Öztrak'tan Geldi: Bu Tehditler Bize Sökmez