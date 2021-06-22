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Kılıçdaroğlu'nun "boomer" göndermesi tepki çekti! Peki boomer ne demek? - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun "boomer" göndermesi tepki çekti! Peki boomer ne demek?

22.06.2021 09:57

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, müzik kısıtlaması kararını Twitter üzerinden art arda yaptığı paylaşımlarla eleştirdi. Son tweet'inde "Müzik, kalbin edebiyatıdır gençler; sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk yoktur. Hiçbir boomer müziğinizi çalamaz!" notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "boomer" ifadesi büyük merak konusu oldu. Peki boomer ya da baby boomer ne demek? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

Kabine toplantısının ardından yeni normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarıyla müzikli mekanlardaki sınırlamanın 24.00'e çekildiğini belirtti.

"YASAKLAR İDEOLOJİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" ifadelerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beyefendi müzik yasağını gece 24'e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver. Trollerine mangalda kül bıraktırmıyorsun sosyal medyada ama konu seçime gelince, yerinde yeller esiyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun müzik kısıtlamasına tepki paylaşımında kullandığı 'boomer' ifadesi dikkat çekti

"MÜZİK YOKSA AŞK YOKTUR"

Bu tweet'lerin 4 saat sonrasında ise bir video paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Müzik, kalbin edebiyatıdır gençler; sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk yoktur. Hiçbir boomer müziğinizi çalamaz!" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu'nun müzik kısıtlamasına tepki paylaşımında kullandığı 'boomer' ifadesi dikkat çekti

BOOMER YA DA BABY BOOMER NEDİR?

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşımda "Boomer" ifadesini kullanması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmazken, kelimenin ne anlama geldiği ise büyük merak konusu oldu. Peki boomer ya da baby boomer nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

Baby Boomerlar, 1946-1964 yılları arasında doğan kuşak için kullanılan bir terim olup, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından doğan nesil olarak biliniyor. Yeni kuşaklarla çatışma halinde olan ve özellikle Z kuşağı tarafından 'modası geçmiş' olarak tanımlanan boomer kuşağına ait bireyler genellikle otoriteye saygı duyup, teknolojiye oldukça uzak yaşıyorlar.

Kılıçdaroğlu'nun boomer göndermesi tepki çekti! Peki boomer ne demek?

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Kabine, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun 'boomer' göndermesi tepki çekti! Peki boomer ne demek? - Son Dakika


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