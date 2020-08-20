Kilis'te kadın doktoru tehdit eden şüpheliye 6 ay uzaklaştırma - Son Dakika

Kilis'te kadın doktoru tehdit eden şüpheliye 6 ay uzaklaştırma

KİLİS Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte görevli doktor Hacer D.'yi tehdit edip, şantaj yaptığı iddia edilen Cebrail Can K. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiğini duyurdu.

Kilis'te kadın doktoru tehdit eden şüpheliye 6 ay uzaklaştırma, System.String[]

KİLİS Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte görevli doktor Hacer D.'yi tehdit edip, şantaj yaptığı iddia edilen Cebrail Can K. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiğini duyurdu.

Sosyal medyada bugün yapılan bazı paylaşımlara göre, Kilis'te görevli doktor Hacer D., dershane eğitimi sırasında tanıştığı Cebrail Can K.'nin tehdit ve şantajına maruz kaldı. 7 yıldır platonik aşkına karşılık bulamayan Cebrail Can K., iddiaya göre, süreç içinde Hacer D.'yi rahatsız etmeye başladı. Üniversite okuduğu Erzurum ve ardından görev yaptığı Kilis'e gelen Cebrail Can K., Hacer D. ile iletişim kurmaya çalıştı. Hacer D.'nin olumsuz yanıt verdiği ve daha önce uzaklaştırma kararı alarak, şikayetçi olduğu Cebrail Can K., bu davranışından vazgeçmeyip, taciz ve tehdidini sürdürdü. Hacer D.'nin arkadaşının yaşananları sosyal medyada paylaşarak, destek istemesiyle konu, kamuoyunun ilgisini çekti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMABinlerce kişinin tepkisine yol açan gelişmenin ardından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medyada yer alan paylaşımlarla ilgili olarak soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı. Hacer D.'nin 7 Ağustos'ta şüpheli hakkında 'cinsel taciz', 'tehdit', 'şantaj', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'hakaret' suçları kapsamında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında; şüphelinin 11/08/2020 tarihinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına getirildiği, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde müdafii refakatinde alınan savunmasında; şüphelinin sorulan sorulara net olarak cevap verememesi psikolojisinin bozuk olduğuna ilişkin şüphenin tahkikat boyutunda oluşması üzerine TCK'nun 32.maddesi kapsamında gerekli muayene işlemleri için Kilis Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne şüpheli şahıs sevk edilmiş olup, 11/08/2020 tarihinde Kilis Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından şüphelinin yapılan değerlendirilmesinde; majör depresyon bulguları ile intihar düşüncesinin olduğu anlaşılmış olup, majör depresyon, paranoid kişilik bozukluğu, paranoid sanrı, obsesif kompulsif bozukluk ve saptanabilecek diğer psikiyatrik bozuklukların tanısı ve özellikle tedavisi açısından erişkin psikiyatri hekimlerince değerlendirilmesi ve görüş bildirilmesinin uygun olacağı raporlanmıştır. Söz konusu rapora istinaden Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği aracılığıyla Kilis Devlet Hastanesine uzman hekim görüşü ve muayenesi için şahıs gönderilmiştir. Kilis Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları psikiyatri uzmanınca tanzim olunan rapor kapsamında; şüphelinin psikiyatrik muayenesi sonucunda gözlem altına alınmasının uygun olacağı tarafımıza belirtilmiş olup, söz konusu rapor doğrultusunda Kilis Sulh Ceza Hakimliğinden şüphelinin adli psikiyatri birimi bulunan Adana Ekrem TOK Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözetim altına alınması kamu adına talep olunmuştur. Söz konusu rapor ve şüphelinin psikiyatrik tedavi boyutu ve ihtiyacı göz önüne alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca C.C.K. hakkında Kilis Sulh Ceza Hakimliğince; Cumhuriyet Başsavcılığımızın kamu adına talebi doğrultusunda CMK'nun 109/3 (b) maddesi uyarınca adli kontrol altına alınmasına karar verilmiş olup, ayrıca C.C.K. hakkında Kilis Aile Mahkemesince 6284 sayılı Yasanın 5/1.a.c.d.f, 8/6 maddeleri uyarınca (6) ay süreyle uzaklaştırma ve gizlilik kararı verilmiş olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."


Cumhuriyet Başsavcılığı, Cebrail, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:49

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilis'te kadın doktoru tehdit eden şüpheliye 6 ay uzaklaştırma - Son Dakika
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