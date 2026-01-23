Kilis'te Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor - Son Dakika
Kilis'te Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

23.01.2026 12:23
Kilis'te başlayan kar yağışı sokakları beyaza bürüdü, ulaşımda azalma yaşandı.

Kilis'te dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.

Kilis Belediyesi, İl Özel İdaresi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele yürütüyor.

Kentte, kar yağışıyla birlikte insan ve araç trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşandı.

Kaynak: AA

