KİLİSEDE HIDRELLEZ KUTLAMASI - Son Dakika
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KİLİSEDE HIDRELLEZ KUTLAMASI

05.05.2022 18:51

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Hristiyan ve Müslümanlar, Aziz Corch Kilisesi'nde mum yakıp, dilek tutarak Hıdırellez'i kutladı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Hristiyan ve Müslümanlar, Aziz Corch Kilisesi'nde mum yakıp, dilek tutarak Hıdırellez'i kutladı.

İskenderun Aziz Corch Kilisesi, Hıdırellez'i kutlamak isteyen Hristiyanların akınına uğradı. Güvenlik güçlerinin kontrolünün ardından kiliseye girenler mum yakıp dilek tuttu. Müslümanlar da Hristiyanlara eşlik ederek dilek tuttu. Ziyaretçilerin kimileri sağlık, kimileri ev, araba, sevgili, evlilik, üniversite sınavında başarılı olabilme dileğinde bulundu. Ziyaretçiler, dilek taşına da para bıraktı.

KİLİSEDE HIDRELLEZ KUTLAMASI
KİLİSEDE HIDRELLEZ KUTLAMASI
KİLİSEDE HIDRELLEZ KUTLAMASI
KİLİSEDE HIDRELLEZ KUTLAMASI
KİLİSEDE HIDRELLEZ KUTLAMASI
KİLİSEDE HIDRELLEZ KUTLAMASI
KİLİSEDE HIDRELLEZ KUTLAMASI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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