Kıran-8 operasyonunda 4 PKK sığınağı bulundu - Son Dakika
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Kıran-8 operasyonunda 4 PKK sığınağı bulundu

6 saat önce

BİTLİS ile Siirt arasındaki Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında arazide yapılan aramalarda PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak bulundu.

Kıran-8 operasyonunda 4 PKK sığınağı bulundu, System.String[]

BİTLİS ile Siirt arasındaki Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında arazide yapılan aramalarda PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda gıda, örgütsel dokuman ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin kış üstlenmelerinin engellenmesi, etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik, dün 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunu başlattı. Bitlis Valiliği koordinesinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen ve 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı operasyon kapsamında teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı sığınak ve barınaklar tek tek imha edilirken, her taşın altına da titizlikle bakılıyor.Bölgede dün yapılan arazi arama tarama çalışmalarında teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, 100 adet CD, 6 adet 4'lü pil bloğu, 48 çift ayakkabı, 80 büyük pil, 2 sırt çantası, 24 leşker kıyafeti, 2 roketatar mühimmat parçası, 5 panço, 20 metre ip, 5 kazma, 5 kürek, 1 ampermetre, 170 metre elektrik kablosu, 4 örgütsel kitap, 1 batarya, 3 kilo tütün, 1 lazer pointer, 1 akü, 1 powerbank, 1 ton 500 kilo gıda ve yaşam malzemesi, ayrıca muhtelif miktarda ilaç, gıda ve inşaat malzemesi ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığı, Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:35 Kaynak: DHA
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