Üye Girişi
Kırıkkale'de "112 Günü" kutlandı - Son Dakika

Kırıkkale'de "112 Günü" kutlandı

11.02.2022 15:45
Kırıkkale'de "112 Günü" kutlandı

Kırıkkale Acil Çağrı Merkezince "112 Günü" dolayısıyla etkinlik düzelendi.

Kırıkkale Acil Çağrı Merkezince "112 Günü" dolayısıyla etkinlik düzelendi.

Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda, çağrı merkezlerinin her türlü acil olaya hızlı, etkin ve koordineli şekilde zaman tasarrufu sağlayarak müdahale edilmesini sağlamak için kurulduğunu söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla merkez olarak en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını aktaran Tekinay, "Merkez olarak 90 personelle 24 saat boyunca tek vücut olarak çalışmaktayız. Acil Çağrı Merkezi olarak 2022 Ocak ayı itibariyle gelen çağrıları açma süremiz 0,99 saniyedir. Gelen çağrı en hızlı şekilde cevaplanıp ilgili birimlere aktarılmaktadır. İçişleri Bakanlığımız, engelli vatandaşlarımız için de 112'ye kesintisiz ulaşması için 'Engelsiz 112' isimli bir proje geliştirmiştir." diye konuştu.

Tekinay, merkezin en büyük sıkıntısının asılsız çağrılar olduğuna dikkati çekerek, daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için asılsız çağrılara son verilmesi gerektiğini kaydetti.

"Hacivat ve Karagöz 112'de" isimli tiyatro gösterisinin yer aldığı etkinlikte, ihtiyaç sahibi 112 çocuğa hediye çeki verildi.

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı ve yerel sanatçıların konser verdiği programa, Vali yardımcıları Hacı Mehmet Kara ve Ender Faruk Uzunoğlu, belediye başkanları, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500

Muhammet Ali, Kırıkkale, Turizm, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de '112 Günü' kutlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de "112 Günü" kutlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement