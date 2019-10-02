Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de kurtlar merada otlayan sürüye saldırdı
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Kırıkkale'de kurtlar merada otlayan sürüye saldırdı

1 saat önce

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde merada otlayan sürüye saldıran kurtlar, 13 koyunu telef etti.

Kırıkkale'de kurtlar merada otlayan sürüye saldırdı, System.String[]

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde merada otlayan sürüye saldıran kurtlar, 13 koyunu telef etti.

İlçeye bağlı Kenanbeyobası köyünde Hacı Ahmet Özçam ve İbrahim Göksu'ya ait yaklaşık 250 koyun, gece Soğuk Pınarı mevkisindeki merada otladıkları sırada kurtların saldırısına uğradı.


Sürüden ayırdığı 13 koyunu telef eden kurtlar, bazı koyunları da yaraladı.

Koyunların eksik ve bir kısmının da yaralı olduğunu fark eden çobanlar, durumu yetkililere bildirdi.


Meraya gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemelerde bulundu, yaralı koyunlara da müdahale etti.

Özçam ve Göksu'ya ait sürü, 10 Eylül'de de kurtların saldırısına uğramış 15 koyun telef olmuştu.

Kırıkkale, Balışeyh, Göksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:26 Kaynak: AA
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