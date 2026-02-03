Kırıkkale'de Yangın: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Kırıkkale'de Yangın: 1 Ağır Yaralı

03.02.2026 19:19
Kırıkkale'de çıkan yangında mahsur kalan D.K. dumandan etkilenerek ağır yaralandı.

KIRIKKALE'de müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 1 kişi dumandan etkilenerek, ağır yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde Gündoğdu Mahallesi 1606 sokakta D.K.'ya (38) ait müstakil evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sararken, D.K. odada mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde mahsur kalan D.K. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Dumandan etkilenerek ağır yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedavi altına alınan D.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

