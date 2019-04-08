Son Dakika Haberleri: Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, Mazbatasını Aldı

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, Mazbatasını Aldı

7 dakika önce

Aday gösterilmemesi üzerine CHP'den istifa ederek bağımsız olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırklareli Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu, mazbatasını aldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Aday gösterilmemesi üzerine CHP'den istifa ederek bağımsız olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırklareli Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu, mazbatasını aldı.

Kırklareli Belediyesi önünde toplanan kalabalık ile yaya olarak adliye binasına gelen Kesimoğlu'na mazbatası, Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkandelen tarafından verildi.

Kalkandere, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun bileğinin hakkıyla kazandığını, mazbatasını kendisine verdiklerini söyledi.

Kesimoğlu'na görevinde başarı dileğinde bulunan Kalkandelen, Kesimoğlu'nun belediyecilik anlamında başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kesimoğlu, Kalkandelen'ye çiçek takdim etti.

Ardından kortej ile Atatürk Evi önünü giden Kesimoğlu, "Bu şarkı burada bitmez" diyerek yaklaşık 2 ay önce demokrasiye olan inancını yine aynı alanda açıkladığını anımsattı.

Hakka, hukuka, adalete bağlılıklarını ortaya koyduklarını belirten Keismoğlu, şunları kaydetti:

"Halkın iradesine ipotek konulmasını kabul etmediğimizi aynı alanda ifade ettik. Siz de 'Yürü önümüzden Kesimoğlu.' dediniz. Hak, hukuk, adalet ve demokrasi için yürüdük. Zaferi birlikte yazdık. 'Tarih yazacağız.' demiştim, tarih yazdık. Ben bir de coğrafya yazacağımızı bilmiyordum doğrusu. Haritaya baktığımızda galiba coğrafya da yazmışız.

Bundan sonra gerek Kırklareli'nin gerekse Türkiye'nin demokrasi tarihinde emekle, yürekle, sevgiyle, sevdayla, aşkla alınmış ve sevgiyle yazılmış bir demokrasi örneği, Türkiye'nin tarihinde hak ettiği yeri alacak sevgili arkadaşlarım. O Türkiye'nin haritasına bakanlar, o haritanın müsebbipleri, inşallah bundan bir sonuç çıkartırlar. Demokrasiyi ülke için isterken, kendi egemenlik alanlarında da hayata geçirmenin sonucunu değerlendirmiş olurlar en azından kendi vicdanlarında."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay: Maaşı Düşürülen İşçi İstifa Ederse Tazminat Alabilir Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti AB'den General Electric'e 52 Milyon Euro Para Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 18:49:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]