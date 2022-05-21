Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika
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Kırklareli'nde asayiş

21.05.2022 12:11
Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz'da bir şüpheli uyuşturucu ile yakalandı.

Lüleburgaz'da bir şüpheli uyuşturucu ile yakalandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde asayiş kontrolü sırasında durumundan şüphelendiği O.A'nın üst aramasını yaptı.

Aramada, kağıda sarılı 3,54 gram eroin ele geçirildi.

O.A jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

Lüleburgaz ilçesinde yıldırımın isabet ettiği evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Oklalı köyünde D.Ş'ye ait eve yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında evin dış cephe kaplaması ile çatısında hasar oluştu.

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Kaynak: AA

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