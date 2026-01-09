Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele

Kırklareli\'nde Düzensiz Göçle Mücadele
09.01.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Turan, 2025'te Kırklareli'nde 156 düzensiz göç operasyonu yapıldığını ve 159 zanlının tutuklandığını açıkladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında kentte geçen yıl 156 operasyon gerçekleştirildiğini, yakalanan 159 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Vali Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Turan, Kırklareli'nin doğanın dinginliğini tarihin derinliğiyle birleştirdiğini, huzurun, bereketin ve insan sıcaklığının en saf haliyle yaşandığı kent olduğunu söyledi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerle yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 2025 yılında 19 operasyon düzenlenmiş, 25 şüpheli gözaltına alınmış, 9 şüpheli tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Asayiş, terör, narkotik ve siber suçlar kapsamında 2024 yılında 1487 şüpheli yakalanırken bu sayı 2025 yılında 1608'e yükselmiştir.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 2025 yılında 1 uzun namlulu tüfek, 147 tabanca, 115 av tüfeği ve 53 kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 316 silah ele geçirilmiş, 455 kişi hakkında işlem yapılmıştır."

Turan, 2025 yılında olayların aydınlatılma oranının yüzde 99,35'e ulaştığını, 11 organize suç örgütünün çökertildiğini, bu kapsamda 423 şüphelinin yakalandığını, 49'unun tutuklandığını, 80'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılında 390 operasyon düzenlendiğini anlatan Turan, 1570 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, çok sayıda zanlının tutuklandığını ifade etti.

Düzensiz göçle mücadele çalışmalarına da değinen Turan, "2025 yılında 156 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 297 göçmen kaçakçısı yakalandı, 159'u tutuklandı. Ayrıca 183 araca el konuldu. İlimizde 3 olan mobil göç noktası sayısı 4'e çıkarıldı. Bu noktalarda yapılan kimlik kontrolü sayısı 2024'te 7 bin 684 iken 2025'te 22 bin 448'e yükseldi." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kırklareli, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:23:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.