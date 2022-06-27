Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

27.06.2022 13:57
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler Panayır İskelesi mevkisinde H.G, Y.K, B.Ö, F.P. ve H.P'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şüphelilere ayrıca, orman yangınları konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve çevresinde ateş yakılmasının yasaklanması suçundan kişi başı 581 lira ceza kesildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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