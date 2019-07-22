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Kırklareli'nden kısa kısa

12 dakika önce

Kırklareli'nde Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında oluşturulan eğitim merkezinde öğrencilere doğa ve tabiat eğitimleri veriliyor.

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Kırklareli'nde Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında oluşturulan eğitim merkezinde öğrencilere doğa ve tabiat eğitimleri veriliyor.
AB'nin Bulgaristan- Türkiye sınırötesi işbirliği programı kapsamında finanse edilen "Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi" tarafından tesis edilen Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde bu yıl 150 öğrencinin eğitim görmesi hedefleniyor.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların doğayı ve tabiatı yaşayarak öğrendiklerini söyledi.
Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde, Genç Katılım Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü iş birliğinde eğitimler verildiğini belirten Deniz, merkezde 12-16 yaş öğrenci gruplarının eğitim gördüğünü ifade etti.
Doğa ve tabiat eğitimlerine önem verdiklerini aktaran Deniz, eğitimlerin proje süresi boyunca devam edeceğini kaydetti.
-Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım ile armatür değiştirme çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesinin Pancarköy köyü ile Demirköy ilçesinin Yeni Mahallesi'nde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Söz konusu kesintiler, Pancarköy köyünde 09.00-18.00, Yeni Mahallesi'nde ise 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
Yıldız Dağları, Avrupa Birliği, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:49 Kaynak: AA
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