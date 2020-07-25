Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 tedbirleri ile vaka sayısının sıfırlandığını belirtti.

Bu başarının Kırklareli halkına ait olduğunu ifade eden Bilgin, tedbirlere devam edileceğine inandığını kaydetti.

Vali Bilgin'den TBMM'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ı ziyaret ederek görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.

Minsolmaz ile bir takım ziyaretlerde bulunduklarını bildiren Bilgin, Kırklareli'ne yapılacak bir çok yatırımın hızlanması için çalıştıklarını kaydetti.