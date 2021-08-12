Kırklareli Valisi Osman Bilgin, spor salonu inşaatında incelemede bulundu.

Vali Bilgin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yeni spor salonunun 2 bin kişilik olduğunu ifade eden Bilgin, yatırımların hızla devam ettiğini kaydetti.

Kaymakam Yüce'den köy ziyaretleri

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ayvalı köyünü ziyaret etti.

Yüce, köyün muhtarı Ertuğrul Koç'tan bilgi alarak vatandaşlarla bir süre görüştü.

Yüce, ardından köy muhtarlığı tarafından yaptırılan düğün salonu inşaatını gezdi.