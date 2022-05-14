Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Vize ilçesinde alabalık tesisini ziyaret etti.

Aksoy, Balkaya köyündeki tesisi gezerek işletme sahibi İrfan Erden'den bilgi aldı.

Alabalık yetiştiriciliğinin önemine değinen Aksoy, üretimin sürdürülebilirliği için devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu kaydetti.

Aksoy, ülke üretimi ve ekonomisine katkı sağlayan üreticilere teşekkür etti.

Kermes düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Uygulama Okulunda Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında kermes düzenlendi.

Okul Aile Birliğince Kongre Meydanı'nda düzenlenen kermesin açılışına Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin eşi Mina Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Törende, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi.

Lüleburgaz'da "trafikte farkındalık" etkinliği düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde Trafik Haftası kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca "trafikte farkındalık" etkinliği düzenlendi.

Polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri Kongre Meydanı'nda araç ve olaylarda kullanılan materyalleri tanıttı.

Ekipler tarafından vatandaşlara "Bi Hareketine Bakar Hayat", "Kemerinle Yol Ver Hayata", "Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda", "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ile "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" gibi çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hemşirelik Bakım Standartlarını Geliştirme Çalıştayı

Lüleburgaz Devlet Hastanesinde "Hemşirelik Bakım Standartlarını Geliştirme Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen çalıştaya konuşmacı olarak Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Özlem Özdemir katıldı.

Özdemir, "Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar" başlıklı sunum yaptı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kerime Gamsız'ın moderatörlüğünü yaptığı paneli Başhekim Opr. Dr. Aşkın Akkuş, hastanede görevli hemşireler ve hastanede stajlarını yapan hemşirelik bölümü öğrencileri takip etti.