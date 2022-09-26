Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

26.09.2022 15:42

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İlknur Gökay Tuncel'i bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İlknur Gökay Tuncel'i bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Selçuk Gezici ile maktul Tuncel'in annesi Nevin Mıdık ve maktulün eşi Caner Tuncel müşteki olarak katıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer izleyici olarak duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Gezici öldürme kastıyla olayı gerçekleştirmediğini savundu.

Maktul ile 9 yıl süren bir arkadaşlık yaşadıklarını ifade eden Gezici, daha sonra bir nedenden dolayı ayrıldıklarını ve kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını ileri sürdü.

Hasımları olduğunu ve sürekli yanında çakı taşıdığını belirten Gezici, "Amacım onu öldürmek değildi. Onu yaralayıp kendimi de onun gözlerinin önünde öldürecektim. Hançeri hafif şekilde karnına soktum yere yatırdım karşısına geçtim ve kendimi de 3-4 yerden sapladım. Tahliyemi istemiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Alihan Orhan, sanık Gezici'nin savcılık aşamasında verdiği ifadesiyle mahkeme huzurunda verdiği ifadelerde çelişki olduğunu belirtti.

Tanık olarak mahkeme huzuruna alınan maktulün kardeşi Nesrin Karataş da kardeşinin öldürüldüğü sırada telefonla görüştüğünü söyledi.

Selçuk Gezici'ye karşı dikkatli olması konusunda uyardığını ve daha sonra çığlıklar duyduğunu anlatan Karataş, "Kardeşimle telefonda konuşuyorduk. Bir çığlık duydum. Meğer Selçuk kardeşimi bıçaklamış." dedi.

Duruşmada maktulün annesi Mıdık da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Kızının sanık tarafından tehdit edildiğini ileri süren Mıdık, bir kez kızını kaçırmaya da çalıştığını söyledi.

Maktulün eşi Caner Tuncel de sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Müşteki savunmasına müdahale ettiği gerekçesiyle sanık bir süre duruşma salonundan çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Avukat Oylum Yaman, duruşmanın ardından adliye binası önünde basın mensuplarına, sanığın beyanları ile maktulün hatırasına hakaret ettiğini söyledi.

Sanığın cezasını hafifletmek istemiyle göz boyamaya çalıştığını ileri süren Yaman, sanığın en ağır cezaya çarptırılması için davaya sonucuna kadar müdahil olacaklarını kaydetti.

Olay

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 Kasım 2021 tarihinde Lüleburgaz Belediyesinde çalışan İlknur Gökay Tuncel, Fatih Caddesi'nde yürüyerek evine giderken önceden tanıştığı Selçuk Gezici'nin kendisini takip ettiğini fark edince bir apartmana sığınmaya çalıştığı sırada bıçaklanmıştı.

Olayda Gezici, kendisine de aynı bıçakla zarar vermiş, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Tuncel, hayatını kaybederken, yaralanan sanık Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

YORUMLAR
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İlknur'un katili, hançer şeklindeki bıçağı hurdacıda bulup, sanayide bilemiş İlknur'un katili, hançer şeklindeki bıçağı hurdacıda bulup, sanayide bilemiş Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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