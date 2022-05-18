Kırklareli Valisi Birol Ekici görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Kırklareli Valiliğine atanan Birol Ekici, görevine başladı.

Ekici, Valilik önünde düzenlenen törende, protokol üyeleri ile selamlaştı.

Makamında gazetecilere açıklamada bulunan Ekici, Kırklareli Valiliği görevine atanmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

3 yıldır Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevinde bulunduğunu belirten Ekici, "Bu önemli sorumluluğu bana tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ediyorum. Yine önceki görevlerimde olduğu gibi heyecanla çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Kırklareli'nin "Trakya'nın incisi" olduğunu vurgulayan Ekici, şunları kaydetti:

"'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla çalışacağız. Şehrimizdeki bütün insanları kucaklayacağız. Kapımız 24 saat herkese açık olacak. Ben heyecanla 7 gün 24 saat çalışacağım. Tabii ki gönlümüzdeki aşk ve sevda şehrimize de yansıyacak. Hacı Bayram Veli'nin de söylediği gibi 'Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur.' Biz de şehrimizi gülistana çevirmeye, herkesi sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşamaya hazır etmek için var gücümüzle çalışacağız."