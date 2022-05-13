Kırmızı ışıkta husumetlisini öldüren şüpheli, pandemide cezaevinden izinli çıkmış - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta husumetlisini öldüren şüpheli, pandemide cezaevinden izinli çıkmış

13.05.2022 15:21
Kırmızı ışıkta husumetlisini öldüren şüpheli, pandemide cezaevinden izinli çıkmış

KARS'ta, takip ettiği otomobildeki husumetlisi Yunus Kaplan'ı tabancayla vurup öldüren, kardeşini de yaralayan Gökmen Işık tutuklandı.

KARS'ta, takip ettiği otomobildeki husumetlisi Yunus Kaplan'ı tabancayla vurup öldüren, kardeşini de yaralayan Gökmen Işık tutuklandı. Işık, pandemi tedbirleri nedeniyle izinli çıktığı cezaevine yeniden girdi.

Olay, 9 Mayıs günü saat 11.30 sıralarında, Cumhuriyet ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa caddelerini birleştiren kavşaktaki trafik ışıklarında meydana geldi. 'Kasten yaralama' suçundan girdiği cezaevinden pandemi nedeniyle bir süre önce izinli çıkan Gökmen Işık, aralarında husumet olan Yunus Kaplan'ın 35 ZRR 35 plakalı otomobilini, kendi aracıyla takibe aldı. Kırmızı ışıkta durduğunda otomobile yaklaşan Gökmen Işık, tabancayla 8 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Yunus Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki kardeşi Yasin Kaplan ise ağır yaralandı. Ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökmen Işık, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Işık'ın emniyetteki ifadesinde, Yunus Kaplan ile husumetli olduğunu, o gün de bir süre kendisini takip ettiğini ve kırmızı ışıkta aracın durmasını fırsat bilerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Yaralı Yasin Kaplan'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Kırmızı ışıkta husumetlisini öldüren şüpheli, pandemide cezaevinden izinli çıkmış
Kırmızı ışıkta husumetlisini öldüren şüpheli, pandemide cezaevinden izinli çıkmış
Kırmızı ışıkta husumetlisini öldüren şüpheli, pandemide cezaevinden izinli çıkmış
Kırmızı ışıkta husumetlisini öldüren şüpheli, pandemide cezaevinden izinli çıkmış
Kırmızı ışıkta husumetlisini öldüren şüpheli, pandemide cezaevinden izinli çıkmış
Kırmızı ışıkta husumetlisini öldüren şüpheli, pandemide cezaevinden izinli çıkmış
Kırmızı ışıkta husumetlisini öldüren şüpheli, pandemide cezaevinden izinli çıkmış
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Ahmet Muhtar Paşa, Cumhuriyet, Mayıs, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta husumetlisini öldüren şüpheli, pandemide cezaevinden izinli çıkmış - Son Dakika


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