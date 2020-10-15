Kırsal alanda ve kentte yaşayanlara el sanatları kursu - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığınca "Kırsal Kalkınma" projeleri kapsamında el sanatları kurslarında üretilen ürünleri inceledi. Vali Şentürk, il genelinde kırsal kalkınma projeleri kapsamında 20 kursun açıldığı, 282 kursiyere sertifika aldığı söyledi.

Vali Şentürk, kırsal alanda ve şehirde yaşayanlara el sanatları ve mesleklerle ilgili El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Erkek dış giysiler dikimi, mekikli dokuma, seramik biçimlendirici ve çini işlemeciliği" kurslarını ziyaret ederek, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Aytekin Yönter'den ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

"Kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını korumak ve geliştirmek istiyoruz"

Kırsal kalkınma projeleri kapsamında 20 kursun açıldığını ve kurslarda 282 kursiyere sertifikalarının verildiğini anımsatan Vali Şentürk, "Müdürlüğümüzde çiftçilerimize tarımsal faaliyetlerinin yanında ikinci bir meslek sahibi olmaları ve evlerinde az bir masraf ile üretebilecekleri el sanatı, göz nuru ürünler üreterek aile bütçelerine destek olmaları sağlanıyor. Gençlerimize örgün eğitim paralelinde tamamlayıcı ve destekleyici bir eğitim almaları ve ikinci bir meslek edinmelerinin yanında milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven kişiler olarak yetiştirilmelerini, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını korumak ve geliştirmek istiyoruz" dedi.

Vali Şentürk, üretilen ürünlerin Şeyh Edebali ve Ertuğrulgazi Türbesinin olduğu alanlarda satışlarının yapılacağı mekanlar oluşturulması için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi. - BİLECİK