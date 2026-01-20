Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli hırsızlık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kırşehir'de bir vatandaşın şikayeti üzerine çalışmayı genişleten ekipler, benzer yöntemlerle farklı illerde yüzlerce kişinin dolandırıldığını belirledi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Adana ve Mersin'de 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 masaüstü bilgisayar, ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edilen zanlılar T.Y. ve A.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, müştekilerin cep telefonlarına zararlı yazılım yükleyerek, kendilerine ait hesaplara toplam 3 milyon 115 bin 617 lira para transferi yaptıkları ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.