Kırşehir'de Hükümlü Yakalandı
Kırşehir'de Hükümlü Yakalandı

20.01.2026 17:10
Aranan E.B., jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. 4 yıl 2 ay cezası vardı.

Kırşehir'de hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında E.B. isimli şahsın hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan E.B., Kırşehir Adliyesinde tamamlanan işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Kırşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika


