Kırşehir\'de Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında E.B. isimli şahsın hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan E.B., Kırşehir Adliyesinde tamamlanan işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR
