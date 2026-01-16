Kırşehir\'de Kumar Oynayanlara Ceza

Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.
İş yerine giden ekipler, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesti, 800 lira ile oyun malzemelerine el koydu.
Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle işletme sahibi Y.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
