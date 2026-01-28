Kırşehir\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de polis ekiplerince yasa dışı bahis oynayan ve oynatan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda yasa dışı bahis oynattıkları ve oynadıkları tespit edilen şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 16 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin para transferleri gerçekleştirdiği, kendilerine para gönderen şahıslar arasında daha önce de yasa dışı bahis suçundan adli işlem yapılan ve haklarında tutuklama ile adli kontrol tedbirleri uygulanan kişilerin de yer aldığı tespit edildi.

3 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, hedef şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 cep telefonu, 4 sim kart, 1 monitör PC, 1 SSD hard disk, 3 laptop, 1 flash bellek, 1 akıllı saat, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 26 ses fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç. isimli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.A. ve İ.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRŞEHİR