Kırtay, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kırtay, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğraflarını seçen Kırtay, "Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" karelerini tercih etti.

Kırtay, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

Oylamada yer alan birbirinden güzel fotoğrafları seçerken zorlandığını belirten Kırtay, AA muhabirlerine teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.