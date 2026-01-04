Kış: Ekonomi İstikrarda Değil, Borç Yükü Artıyor

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına tepki göstererek "Söylenenle yaşanan arasında derin bir uçurum var. Rakamlar, ekonominin değil; borcun ve faiz yükünün büyüdüğünü gösteriyor. Eğer ekonomi gerçekten doğru yoldaysa, vatandaşın borcu 2025 yılında neden yüzde 49 arttı" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "ekonomi doğru yolda" ve "istikrara kavuşuyor" yönündeki açıklamalarını, 2025 yılı borç, faiz ve icra verileriyle değerlendirdi. Kış, yaptığı yazılı açıklamada "Söylenenle yaşanan arasında derin bir uçurum var. Rakamlar, ekonominin değil; borcun ve faiz yükünün büyüdüğünü gösteriyor" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Türkiye ekonomisi doğru yolda, uyguladığımız politikalar sonuç vermeye başladı" sözlerini hatırlatan Kış, "Eğer ekonomi gerçekten doğru yoldaysa, vatandaşın borcu 2025 yılında neden yüzde 49 arttı" diye sordu.

"Eğer bu ekonomi istikrara kavuşmuşsa, neden vatandaş kazandığını borcun faizine veriyor?"

Şimşek'in "Türkiye ekonomisi istikrara kavuşuyor" açıklamasını da değerlendiren CHP'li Kış, istikrar söylemiyle faiz rakamlarının yan yana durmadığını vurguladı. 2025 yılının ilk 11 ayında vatandaşların bankalara: 649,6 milyar lira bireysel kredi faizi, 453,4 milyar lira kredi kartı faizi olmak üzere toplam 1 trilyon 103 milyar lira faiz ödediğini hatırlatan Kış, yılın tamamında bu tutarın 1 trilyon 200 milyar lirayı aştığının tahmin edildiğini söyledi. Kış, "Eğer bu ekonomi istikrara kavuşmuşsa, neden vatandaş kazandığını borcun faizine veriyor? Bu istikrar değil, borç sarmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücretlinin, emeklinin maaşı ay bitmeden tükeniyor"

Borç artışının temel nedeninin gelirlerin baskılanması olduğunu vurgulayan Kış, "Asgari ücretlinin, emeklinin maaşı ay bitmeden tükeniyor. Gelir artmayınca kredi kartı fiilen ikinci maaş haline geliyor. İnsanlar market alışverişini, faturayı, ilacı kartla ödemek zorunda kalıyor" dedi. 2025 yılında kredi kartı borçlarının yüzde 52,6, bireysel kredilerin ise yüzde 45,4 oranında arttığını belirten Kış, bu artışın borcun kalıcılaştığını gösterdiğini ifade etti.

"Hasat zamanı kazanç değil, faiz hesabı yapılıyor"

Ekonomideki sıkışmanın adliye koridorlarına yansıdığını belirten CHP'li Kış, 2025 yılında icra dairelerine 10 milyon 710 bin yeni dosya geldiğini, derdest dosya sayısının ise 24 milyona yaklaştığını hatırlattı. Mersin özelinde tabloyun daha da ağır olduğunu vurgulayan Gülcan Kış, küçük esnafın kredi kartı ve ticari kredilerle ayakta durmaya çalıştığını, KOBİ borçlarının 6 trilyon lirayı aştığını söyledi. Tarım kenti Mersin'de çiftçinin bankalara olan borcunun 1 trilyon 179 milyar liraya yükseldiğini belirten Kış, tarım sektöründe batık borçlardaki artışın yüzde 236'ya ulaştığını hatırlattı. Kış, "Çiftçi tarlaya umut değil, borç ekiyor. Hasat zamanı kazanç değil, faiz hesabı yapılıyor" dedi.

Kış, "Bir yanda 'ekonomi doğru yolda', 'istikrar sağlandı' söylemi var. Diğer yanda yüzde 49 artan borç, 1 trilyonu aşan faiz, milyonlarca icra dosyası var. Rakamlar yalan söylemez. Bu tablo, AKP'nin ekonomi politikalarının vatandaşı borç ve faiz altında bıraktığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.