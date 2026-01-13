Kış Ürünlerine E-ticarette Talep Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kış Ürünlerine E-ticarette Talep Artıyor

13.01.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış turizmi ve sıcaklık düşüşü e-ticarette kışlık giyim ve ekipman talebini artırdı.

Kış turizminin hareketlenmesi ve hava sıcaklıklarının düşük seyretmesiyle birlikte e-ticarette kışlık giyim, kayak ve outdoor ürünlere yönelik talepte artış yaşanıyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışlık ürünlere yönelik talebin arttığını belirterek, "Mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar ve özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının başlaması, kayak merkezlerinin de kademeli olarak açılmasıyla birlikte, kışlık ürünler ve kayak malzemelerine yönelik e-ticaret talebinde belirgin bir canlanma gözlemliyoruz. Bu dönemde tüketiciler hem günlük kullanım hem de kış turizmi ve seyahat planlarına yönelik alışverişlerini hızlandırıyor." diye konuştu.

Kış sezonuna girilirken talebin, özellikle kasım ayında belirgin bir ivme kazandığını anımsatan Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Bu dönemde kışlık giyim, kayak ve outdoor ürün satışları, kayak merkezlerinin açılması ve sezon hazırlıklarının etkisiyle ekim ayına kıyasla ortalama yüzde 20-25 bandında artış gösterdi. Aralık ayında ise satışların kasım ayına kıyasla daha dengeli bir seyir izlediği görüldü. Bunun temel nedeni, yoğun kampanya dönemlerinde talebin önemli ölçüde kasım ayında öne çekilmiş olması ve tüketicilerin kış sezonuna yönelik temel ihtiyaçlarını büyük ölçüde bu dönemde tamamlaması. Bu tablo, kışlık giyim ve kayak ürünlerinde talebin tek bir aya sıkışmadığını, sezon başlangıcında hızla yükselip devam eden dönemde daha planlı, ihtiyaç odaklı ve sürdürülebilir bir alışveriş davranışına dönüştüğünü gösteriyor."

"Kışlık ürünlerde fonksiyonelliğin yanı sıra çok yönlü kullanım beklentisi güçleniyor"

Hakan Çevikoğlu, talebin ağırlıklı olarak hem fonksiyonel özellikleri güçlü hem de günlük kullanıma uygun ürünlerde yoğunlaştığını belirterek, kış koşullarına karşı koruma sağlamanın yanı sıra konfor ve estetik beklentilerini de karşılayan ürünlerin tüketiciler tarafından öncelikli olarak tercih edildiğini söyledi.

Ürün gruplarına ilişkin bilgi veren Çevikoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Öne çıkan ürün grupları arasında kayak montları ve pantolonları, termal içlikler, kar botları ve su geçirmez outdoor ayakkabılar ile eldiven, bere ve boyunluk gibi tamamlayıcı aksesuarlar yer alıyor. Kayak gözlüğü, kask ve temel ekipmanlar da özellikle kış turizmi planlayan tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Söz konusu ürünlere olan talep yalnızca kayak tatili planlayan kullanıcılarla sınırlı kalmıyor, şehir yaşamında soğuk hava koşullarına karşı korunma ihtiyacı duyan tüketiciler tarafından da günlük kullanım amacıyla tercih ediliyor. Bu durum, kışlık ürünlerde fonksiyonelliğin yanı sıra çok yönlü kullanım beklentisinin giderek güçlendiğini gösteriyor."

Çevikoğlu, kışlık giyim kategorisinde ortalama sepet tutarının sezon geneline bakıldığında yaklaşık 1000 ile 3 bin lira bandında gerçekleştiğini, bu kategoride sepet tutarlarının, dönemsel kampanyaların etkisiyle belirgin bir değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Kayak ve outdoor ekipmanlarında ise ortalama sepet tutarının 2 bin ile 4 bin lira bandında seyrettiğini belirten Çevikoğlu, "Ancak bu kategoride ürün fiyatları, ekipman türü ve teknik özelliklere bağlı olarak geniş bir aralıkta değişebilmektedir. Özellikle profesyonel ve ileri seviye ekipmanlarda tekil ürün fiyatlarının 10 bin lira ve üzeri seviyelere çıkabiliyor. Ürünlerin teknik yapısı, dayanıklılık gereksinimi ve set bazlı satın alımların yaygın olması, bu kategoride sepet tutarlarının sezon boyunca daha istikrarlı ve görece yukarı yönlü bir seyir izlemesini sağlıyor." diye konuştu.

"En yoğun alışverişin gerçekleştiği iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa"

ETİD Başkanı Çevikoğlu, kışlık ürün ve kayak malzemeleri satışlarında bölgesel dağılımın hem nüfus yoğunluğu hem de iklim koşullarıyla paralel bir seyir izlediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kategorilerde en yoğun alışverişin gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olarak öne çıkıyor. Erzurum, Kayseri, Bolu ve Bursa gibi kış turizmiyle öne çıkan merkezler de özellikle kayak ve outdoor ekipmanlarına yönelik talepte dikkat çekiyor. Kayak merkezlerine yakın illerde ekipman ve aksesuar kategorilerinde daha yüksek sepet hacimleri gözlemlenmesi, bu bölgelerde alışverişlerin daha planlı ve kapsamlı şekilde yapıldığını ortaya koyuyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kış Ürünlerine E-ticarette Talep Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:02:31. #7.11#
SON DAKİKA: Kış Ürünlerine E-ticarette Talep Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.