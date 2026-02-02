Kışın Cirit Heyecanı Kars'ta - Son Dakika
Kışın Cirit Heyecanı Kars'ta

Kışın Cirit Heyecanı Kars'ta
02.02.2026 12:16
Kars'ta kar üzerinde oynanan cirit, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bir geçmişe sahip atlı spor olarak yaşatılan cirit, Kars'ın turizm destinasyonunda karla bütünleşen önemli etkinlikler arasında yer alıyor.

Yüzyıllardır Anadolu'da yaşatılan cirit, Selim ilçesinde bu yıl etkili olan yoğun kar yağışının ardından ata sporunu yaşatmaya çalışan vatandaşların eğlencesi oluyor.

Sabah erken saatlerde atlarını ahırdan çıkarıp gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde bir araya gelen cirit tutkunları, kar üzerinde atlarını sahaya sürüyor.

Savaş oyunu kökenli olmasına rağmen centilmenlik ortamında mücadele eden her yaştan ciritçiler, stres atıp ata sporunu gelecek kuşaklara aktarıyor.

Kış aylarında özellikle Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler, karda oynanan cirit oyununu beğeniyle izliyor. Bu yönüyle de cirit, kentin turizm destinasyonunda önemli yer tutuyor.

"İlgi günden güne artıyor"

Kafkas Atlı Spor Kulüp Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine, kış aylarında ciritin ayrı bir zevk verdiğini söyledi.

Turistlerin ciriti ilgiyle izlediğini dile getiren Başkaya, "Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler için maçlar düzenliyoruz ve karşılaşmalar sorunsuz şekilde tamamlanıyor. Kar üzerinde cirit oynamak çok güzel, keyifli ve ayrı bir görseli var. Buraya gelen insanlar da çok memnun kalıyor, ilgi günden güne artıyor." dedi.

Antalya'dan Kars'a gelen Alican Aytöre, ilk defa kar üzerinde cirit izlediğini ve çok beğendiğini belirterek, "Burada cirit sporuyla tanışma fırsatımız oldu, ülkemizin nadide değerlerinden biri olan bu sporun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben ciriti ilk defa kar üzerinde gördüm. Oyuncuların, binicilerin ata hakimiyetleri, atların zaten kendi güzellikleri çok müthişti. Bol bol fotoğraf çektik, herkesi Kars'a cirit sporunu tanımaya davet ediyorum." diye konuştu.

"Bu kültürün halen yaşıyor olması onur verici"

İstanbul'dan gelen Umur Barış Uçanok da cirit kültürünü canlı görüp birebir şahit olmanın çok keyifli olduğunu anlattı.

Bu kültürün halen yaşıyor olmasının da onur verici olduğunu işaret eden Uçanok, "Kars'a bu benim ilk gelişim, yaz aylarında da gelmeyi istiyorum. Küçükken atım vardı o yüzden atlara karşı kendimi biraz daha samimi hissediyorum. Ben de çok cirit yapmak istiyordum ama kısmet olmadı." ifadesini kullandı.

Tur rehberi Arzu Öztürk ise Kars'a gelen turistlerin şehri beğenerek gezdiğini dile getirerek, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen turist gruplarını Kars'ta gezdiriyorum. İstanbul'dan gelen bir grubum var. Programı özel kılmak adına ata sporu ciriti misafirlere tanıtmak için getirdim. Güzel bir gösteri izledik, bütün ekibe teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kültür, Güncel, Kars, Son Dakika

