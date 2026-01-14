Kişisel Verilerin Korunması Ele Alındı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir ile bir araya geldi. Tunç, "Dijitalleşmenin hızla geliştiği günümüzde kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir ile Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Tunç, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Kişisel verilerin korunması, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi konusunda yürüttüğümüz çalışmaları ve önümüzdeki süreçte atacağımız adımları değerlendirdik. Dijitalleşmenin hızla geliştiği günümüzde kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.