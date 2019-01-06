Kitap Okuma Etkinliğinde Dereceye Girenler Ödüllendirildi
1 saat önce
Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik kitap okuma etkinliği yapıldı.
Bursa
'da Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik kitap okuma etkinliği yapıldı.
Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğu kitabı anlamasını sağlamak, kendine güven duygusunu geliştirmek ve sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla Bursa'da da düzenlenen etkinlikte, dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Osmangazi
, Nilüfer, Yıldırım
, İnegöl
, Yenişehir
, Kestel
, Gürsu
, Orhangazi
, İznik
, Karacabey
, Gemlik
ve Harmancık
ilçelerinden 34 öğrencinin katıldığı il finalinde, Berivan Öztürk, Ezgi Akay ve Selim
Yıldız dereceye girdi.
Öğrencilere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
toplantı salonunda düzenlenen törenle verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:27 Kaynak: AA
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