Son Dakika Haberleri: Kitap Okuma Etkinliğinde Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Kitap Okuma Etkinliğinde Dereceye Girenler Ödüllendirildi

1 saat önce

Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik kitap okuma etkinliği yapıldı.

Kitap Okuma Etkinliğinde Dereceye Girenler Ödüllendirildi, System.String[]
Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik kitap okuma etkinliği yapıldı.

Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğu kitabı anlamasını sağlamak, kendine güven duygusunu geliştirmek ve sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla Bursa'da da düzenlenen etkinlikte, dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Yenişehir, Kestel, Gürsu, Orhangazi, İznik, Karacabey, Gemlik ve Harmancık ilçelerinden 34 öğrencinin katıldığı il finalinde, Berivan Öztürk, Ezgi Akay ve Selim Yıldız dereceye girdi.


Öğrencilere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törenle verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:27 Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Bursa, Eğitim
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