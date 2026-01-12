Kıyı Emniyeti 20 Personel Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kıyı Emniyeti 20 Personel Alacak

12.01.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıyı Emniyeti, 20 daimi işçi alımı yapacak. Başvurular 16 Ocak'a kadar Türkiye İş Kurumu'ndan.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 20 personel alacak.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 2 tekniker, 7 veri giriş operatörü ve 11 büro personeli istihdam edilecek.

Alınacak personelin 7'si engelli, 11'i ise eski hükümlü statüsünde olacak.

İlanlara başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden 16 Ocak'a kadar yapılabilecek. Tekniker ve veri giriş operatörü alımında KPSS şartı aranacak. Büro personeli aday listesi ise noter aracılığıyla belirlenecek.

Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde duyurulacak. Duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kıyı Emniyeti 20 Personel Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Kupa töreninde dikkat çeken an Gerçek ortaya çıktı Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü 450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim

09:11
Aidat düzenlemesi Meclis’e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
09:10
Süper Kupa’da yedek kalan Uğurcan’dan bomba hamle
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
08:48
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi
Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
08:34
Bebek Hotel’de yıkım Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
08:12
Sadettin Saran’dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
07:28
Senatör Graham’dan Trump’a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 09:38:20. #7.11#
SON DAKİKA: Kıyı Emniyeti 20 Personel Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.