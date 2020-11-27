Kız Kardeşim Projesi 30 girişimci kadına hibe desteği verecek - Son Dakika

Kız Kardeşim Projesi 30 girişimci kadına hibe desteği verecek

27.11.2020 10:35
Kız Kardeşim Projesi 30 girişimci kadına hibe desteği verecek, System.String[]

Coca-Cola Kız Kardeşim Projesi kapsamında 2021 yılında hayata geçirilecek ikinci hibe programıyla Kovid-19 pandemisinden derinden etkilenen yeme-içme sektöründe faaliyette bulunan girişimci kadınlara iş geliştirme hibesi verilecek.

Coca-Cola Kız Kardeşim Projesi kapsamında 2021 yılında hayata geçirilecek ikinci hibe programıyla Kovid-19 pandemisinden derinden etkilenen yeme-içme sektöründe faaliyette bulunan girişimci kadınlara iş geliştirme hibesi verilecek.

Kız Kardeşim Porjesi'nden yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirdiği ikinci hibe programına imza atıyor.

2021 yılında ocak-mart ayları içinde ikincisi düzenlenecek olan Kız Kardeşim Hibe Programı dört aşama halinde gerçekleştirilecek. Program, Kovid-19 salgını nedeniyle en çok etkilenen yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren kadınları desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Program kapsamında 29 girişimci kadın 25 biner TL ve 1 girişimci kadın 40 bin TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL'lik iş geliştirme hibesiyle desteklenecek.

Dört aşamadan oluşan programın başvurularının ilk şartı Kizkardeşim.net web sitesi üzerinden online eğitimlerini tamamlayarak sertifika almak. Başvurunun ardından teknik elemeden geçen kadınlardan il bazlı en yüksek puanı alan katılımcılar, online olarak gerçekleştirilecek Hibe Programı Kampı'na davet edilecek. 2 gün sürecek olan kampta, kadınlara yönelik hızlandırıcı eğitimler gerçekleştirilecek. Final jüri değerlendirmesinde, hibe alma kriterlerine göre en yüksek puanı alan 30 kadın, iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak.

Hibe Kampı'nın son gününde online final töreni gerçekleştirilecek. Program ile yeme-içme sektörüne yönelik çalışan, işletme sahibi kadınların işletmelerini geliştirebilmeleri için Kız Kardeşim Projesi kapsamında 81 ilden seçilecek 30 girişimci kadının ürettikleri lezzetlerin tanıtılması, ve sosyo- ekonomik konumlarının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Program ile yeme-içme sektörüne yönelik çalışan kadınlara markalaşmanın yanı sıra eğitim desteği de verilecek.

2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi, Türkiye'de bugüne kadar 81 ilde 50 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kız Kardeşim Projesi kapsamında kadınlara bireyler için finansal bilinç, bilişim, iletişim ve girişimcilik müfredatında eğitimler veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri, temel finansal hizmetleri tanımaları, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması amaçlanıyor.

Coca Cola, Türkiye, Kadın, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kız Kardeşim Projesi 30 girişimci kadına hibe desteği verecek - Son Dakika


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